Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о нынешнем состоянии каталонцев.

Отмечается, что ранее подопечные Хави вылетели из Лиги Европы, уступив в плей-офф «Манчестер Юнайтед», а затем минимально проиграли «Альмерии» в матче 23-го тура Ла Лиги.

«С командой все в порядке. Мы являемся семьей, которая едина. Мы проиграли дважды, однако клуб по-прежнему силен и знаем на что способны под руководстом Хави. Необходимо подняться и сменить чип, мы остаемся лидерами в чемпионате, нужно продолжать работать над улучшением игры», – приводит слова Араухо американская пресса.

Добавим, что «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионате Испании, набрав 59 очков после 23 матчей.

2 марта каталонский клуб встретится с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Кубка Короля.