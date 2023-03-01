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Йоканович озвучил цели «Динамо» во всех турнирах

Команда постарается продолжить выступление в пути РПЛ FONBET Кубка России.
01 марта 2023 10:22

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович признался, что хочет вернуть болельщиков на трибуны и видит в этом свою цель.

«Я всегда жду болельщиков на стадионе. В первые месяцы работы мне не хватало большого количества болельщиков на трибунах. Смыслом всего является то, что мы дарим им радость. Москва - огромный город, и каждый клуб хочет, чтобы болельщики гнали их вперед. Наша цель - максимально привлечь болельщиков, чтобы стадионы были полными. Будем делать все возможное, чтобы повышать уровень футбола», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, 1 марта «Динамо» проведет ответный четвертьфинальный матч пути РПЛ FONBET Кубка России против самарских «Крыльев Советов». В первом поединке волжане оказались сильнее (2:1).

В национальном первенстве бело-голубые после 17 матчей с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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