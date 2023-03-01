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Наставник «Марселя» Тудор: Было бы глупо не добиться успеха после победы над «ПСЖ»

Команда мечтает об успехе в Кубке страны.
01 марта 2023 10:43
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился своими ожиданиями от матча своей команды против «Анси» в рамках 1/4 финала Кубка Франции.

«Наши игроки всегда мотивированы, я никогда не видел команду вне игры. Дойти до полуфинала - отличная мотивация. Это может дать возможность сыграть за трофей.

Недооценка «Анси»? Лёгкой прогулки не будет. В футболе всегда есть риск. При правильном подходе любая команда может победить. Я верю в опыт своих игроков. Было бы глупо не добиться успеха после побед над «Ренном» и «ПСЖ». Мы остаёмся сосредоточенными и мотивированными», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 1 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

Добавим, что в составе «Марселя» выступают экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго и бывший одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» Руслан Малиновский.

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Наставник «Марселя» Тудор: Было бы глупо не добиться успеха после победы над «ПСЖ»
Команда мечтает об успехе в Кубке страны.
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