Мешков в своем 200-м матче в РПЛ рассудит «Спартак» и «Урал» в 18-м туре РПЛ

Арбитр Виталий Мешков станет главным судьей матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уралом», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Для Мешкова этот матч станет 200-м в РПЛ. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунев и Дмитрий Семенов, резервным арбитром выступит Анатолий Жабченко. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и ассистент Максим Ковалев.

Матч состоится 4 марта в Москве, начало игры в 14:00.

После 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на 6 очков от «Зенита», «Урал» набрал 21 очко и находится на 10-й строчке турнирной таблицы.