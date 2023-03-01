Безбородов назначен главным судьей в матче между «Сочи» и ЦСКА

Судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Ассистентами Безбородова будут Максим Гаврилин, Егор Болховитин, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и Дмитрий Сафьян. Матч состоится 5 марта, начало игры в 19:30.

Назначения на другие матчи тура.

3 марта. «Факел» – «Химки». Судья – Артём Чистяков, ассистенты – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; VAR – Антон Фролов.

4 марта. «Зенит» – «Пари НН»: судья – Роман Галимов, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; VAR – Алексей Амелин.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Игорь Демешко, Антон Кобзев; VAR – Василий Казарцев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; VAR – Павел Кукуян.

5 марта. «Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Иван Сиденков, ассистенты – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; VAR – Анатолий Жабченко.

«Краснодар» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Игорь Князев, Сергей Каруненко; VAR – Василий Казарцев.