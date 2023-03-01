Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира по футболу

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался на 90-м году жизни, сообщают французские СМИ со ссылкой на его семью.

Фонтену принадлежит рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира. На турнире 1958 года в Швеции он забил 13 мячей, а сборная Франции стала бронзовым призером.

В 2014 году перед чемпионатом мира в Бразилии Фонтен получил «Золотую бутсу» за свой бомбардирский рекорд 1958 года. Так организаторы устранили несправедливость, поскольку на момент проведения чемпионата в Швеции, такой премии не существовало.

Всего Фонтен сыграл за сборную Франции 21 матч и забил 30 мячей. На клубном уровне выступал за «Ниццу» и «Реймс», стал четырехкратным чемпионом Франции и дважды выигрывал Кубок страны.

Фонтен являлся кавалером ордена Почетного легиона.