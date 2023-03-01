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Огромный Кубок на Котельнической набережной оказался анонсом матча FONBET Кубка России

Огромный Кубок на Котельнической набережной оказался анонсом матча FONBET Кубка России
01 марта 2023 15:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

В конце февраля БК Фонбет и РФС выпустили анонсирующее видео с использованием смешанной реальности. На нем громадный приз в виде Кубка России проехался на грузовике вдоль Котельнической набережной. За грузовиком с Кубком следовали два автобуса в красно-зеленых цветах, на крыши которых наложили проекции шлема гладиатора-мурмиллона и футбольного мяча. Этим проектом БК Фонбет привлекла внимание зрителей и болельщиков к ответному матчу FONBET Кубка России Спартак – Локомотив.

Главной особенностью проекта стало использование технологии смешанной реальности VFX. Подобная технология в таком масштабе впервые была использована в российском спорте. Разработала проект студия, которая делала анонс Супербоула-2023 и экспозицию Лионеля Месси в Дубае в честь победы Аргентины на ЧМ-2022.

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