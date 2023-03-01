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Валерий Гладилин: Дзюба — самолюбивый, обидчивый человек

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.
01 марта 2023 15:24

«У него обида большая на все клубы: и на «Спартак», и на «Зенит». Думаю, что у него будет обида и на «Локомотив». На все команды, за которые он играл, на турецкую тоже, которая пригласила его, а у него не получилось. Дзюба так устроен, он самолюбивый, обидчивый человек. Я его осуждать не собираюсь, он высказывает свое мнение.

Я считаю, что тут больше задето его самолюбие из-за того, что он в этой команде не вписался. Хотя он хочет себя показать, что он еще играет, но в команде, которая сейчас борется за выживание. Вот посмотрим через полгода, где он дальше будет.

У меня есть твердое убеждение, что руководители «Зенита» поступают правильно. Сильный легионеров нужно приглашать, не только бразильцев, но и аргентинцев, лучше южноамериканцев, потому что они надежные ребята и не убегут, как европейцы, которые разрывали контракт. Политика «Зенита» правильная, а все остальное – личные обиды и амбиции обиженного Дзюбы», — заявил Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru».

8 февраля нападающий в статусе свободного агента подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.

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