Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал свое мнение о текущей политической ситуации.

«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю свою страну. История все рассудит в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну и верю, что все будет хорошо.

Хоть убейте, я за свою страну, до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я верю и до конца буду верить, что мы за правое дело», - сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Форвард отметил, что ему не нравится ЛГБТ+, продвигаемые на Западе.

Напомним, что из-за политики сборную России отстранили от турниров ФИФА и УЕФА, наша национальная команда пропустила чемпионат мира-2022 и не сыграет на Евро-2024.