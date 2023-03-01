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Азар получит больше игрового времени – главный тренер «Реала» Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» рассказал о состоянии ранее травмированных игроков.
01 марта 2023 16:29
автор: Александр Евграфов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ряд ранее травмированных игроков готовы вернуться в строй перед двухраундовым кубковым полуфиналом с «Барселоной».

«Азар хочет получать больше игрового времени, и он его может получить в ближайших матчах. Тчуамени восстановился, набирает форму и может выйти в стартовом составе, у Камавинги тоже дела идут хорошо. Родриго вернулся к тренировкам в общей группе, но решение о его участие в матче будет принято позже», - рассказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» начнется в 23:00 (мск) в четверг, 2 марта.

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» Ферлан Менди и Давид Алаба пропустят матч.

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