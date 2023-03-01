Главный тренер «Ромы» Моуринью дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает пресс-служба лиги.

В матче 24-го тура против «Кремонезе» на 46-й минуте Моуринью был удален с поля за оскорбления арбитра. После матча, который завершился поражением «Ромы» со счетом 1:2, Моуринью нарушил правила, войдя в судейскую комнату.

Таким образом, португальский специалист пропустит матчи против «Ювентуса» (5 марта) и «Сассуоло» (12 марта). Кроме того, он заплатит штраф в 10 тысяч евро.

После 24 туров «Рома» набрала 44 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.