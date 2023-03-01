Дзюба раскритиковал Карпина за его подход к формированию сборной России

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не согласен с принципами главного тренера Валерия Карпина по подходу комплектования национальной команды.

«Он же сейчас всех подряд вызывает. Я так понимаю после 30 никого не вызывают. Мне была ближе позиция Станислава Саламовича, и при Капелло так было, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен сборную заслужить», - сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на его YuoTube-канале.

Отметим, что сборная России не играет официальные матчи из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА.