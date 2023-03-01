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«Ньюкасл» хочет перекупить у «Барселоны» Рафинью

«Сороки» планируют подписать бразильского вингера этим летом.
01 марта 2023 20:07
автор: Александр Евграфов

Руководство «Ньюкасла» планирует подписать бразильца Рафинью, выделив для организации этого перехода 75 млн. евро, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Рафинья стал реже попадать в стартовый состав из-за того, что главный тренер «Барселона» перешел на другую схему игры. Травма Усмана Дембеле позволила Рафиньи вернуться в основу, но это не гарантирует дальнейшее пребывание там.

Минувшей зимой «Арсенал» предлагал организовать трансфер бразильского вингера, но руководство каталонского клуба отказалось от сделки.

В текущем сезоне Рафинья сыграл за «Барселону» в 34 матчах во всех турнирах. На его счету семь голов и девять результативных передач.

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