«Ювентус» вернет Паредеса в «ПСЖ», туринцы недовольны игрой аргентинца

Защитник сборной Аргентины Леандро Паредес вернется из туринского «Ювентуса» в «ПСЖ» по окончании сезона.

По информации итальянских журналистов, руководство «старой синьоры» не устраивает, во-первых, игра аргентинца, во-вторых, размер его зарплаты, поэтому «бьянконери» не будут активировать опцию выкупа игрока.

Добавим, что оклад футболиста составляет семь миллионов евро в год.

В текущем сезоне Паредес провел 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В 2022 году в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

В России игрок известен по выступлениям за питерский «Зенит».