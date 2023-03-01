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«Ювентус» вернет Паредеса в «ПСЖ», туринцы недовольны игрой аргентинца

Футболист выступает в Италии на правах аренды.
01 марта 2023 20:27
автор: Александр Шульгин

Защитник сборной Аргентины Леандро Паредес вернется из туринского «Ювентуса» в «ПСЖ» по окончании сезона.

По информации итальянских журналистов, руководство «старой синьоры» не устраивает, во-первых, игра аргентинца, во-вторых, размер его зарплаты, поэтому «бьянконери» не будут активировать опцию выкупа игрока.

Добавим, что оклад футболиста составляет семь миллионов евро в год.

В текущем сезоне Паредес провел 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В 2022 году в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

В России игрок известен по выступлениям за питерский «Зенит».

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Футболист выступает в Италии на правах аренды.
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