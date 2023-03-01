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Манчини назвал главную проблему итальянских команд

Наставник «скуадры адзурры» переживает из-за маленького представительства итальянцев в клубах Серии А.
01 марта 2023 20:43
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что в клубах Серии А выступает недостаточное количество итальянских игроков.

«Команды Серии А хорошо себя чувствуют в Европе, это правда. Команды итальянские, но итальянских игроков мало. Это своего рода проблема. Я надеюсь, что они будут играть всё больше и больше. Мы рады, что наши команды продолжают играть в турнирах, и победы в кубках пойдут на пользу итальянскому футболу», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, сборная Италии под руководством Манчини выиграла Евро-2020, однако умудрилась пропустить два подряд чемпионата мира - 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

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