«Бавария» и Шупо-Мотинг договорились о продлении контракта до 2024 года

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с камерунским нападающим Эриком Шупо-Мотингом еще на год, сообщают немецкие СМИ.

По информации источника, в новом контракте камерунца больше нет возможности продления соглашения ещё на один сезон.

Шупо-Мотинг выступает за «Баварию» с 2020 года, став в ее составе двукратным чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

Всего за «Баварию» камерунец сыграл 82 матча, в которых забил 33 гола и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шупо-Мотинг искал варианты, чтобы покинуть «Баварию».