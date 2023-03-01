Клопп озвучил цели «Ливерпуля» на остаток сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп озвучил цели команды на остаток текущего сезона.

«Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, - это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на «Энфилд» или следуют за нами, куда бы мы ни поехали. Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на все», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «красных».

Напомним, после 23 матчей «Ливерпуль» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мерсисайдцы на своем поле крупно уступили мадридскому «Реалу» со счетом 2:5.