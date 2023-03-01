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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России

Самарцы сотворили одну из главных сенсаций турнира.
01 марта 2023 22:02
автор: Александр Шульгин

В ответном четвертьфинальном матче FONBET Кубка России по футболу самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» и вышли в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 29-й минуте - пенальти реализовал Владимир Писарский. Хозяева отыгрались за 15 минут до конца основного времени: мяч на счету Ярослава Гладышева.

Таким образом, по сумме двух встреч самарцы прошли дальше. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 2:1 в их пользу.

Динамовцы же отправляются в стеку пути регионов, где продолжат борьбу за трофей.

Жеребьевка полуфиналов состоится позже. Ранее в эту стадию шагнули «Спартак», «Урал» и ЦСКА.

FONBET Кубок России
Путь РПЛ. 1/4 финала
Ответный матч
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:1 (0:1)
Голы: Гладышев, 75 - Писарский, 29 (с пенальти)
Предупреждения: Макаров, 14; Нгамале, 27; Скопинцев, 63 - Рассказов, 43; Бейл, 72; Евгеньев, 84.

источник: «Советский спорт»
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России
Самарцы сотворили одну из главных сенсаций турнира.
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