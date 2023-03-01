Стали известны все участники следующего этапа ФОНБЕТ Кубка России

Определились все участники следующего этапа ФОНБЕТ Кубка России, в котором примут участие 12 команд.

В Пути РПЛ сыграют «Спартак», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Урал», победившие в своих двухматчевых противостояниях. Здесь, в полуфиналах командам предстоит также сыграть по два матча.

В Пути регионов встретятся четыре команды, которые выиграли свои матчи четвертьфинальной сетки – «Зенит», «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» и «Акрон». Их соперниками станут клубы, которые проиграли двухраундовое противостояние в Пути РПЛ – «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Краснодар». Раунд будет состоять из одной игры.

Жеребьёвка пар полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов состоится 2 марта. Начало церемонии запланировано на 14:30 мск.