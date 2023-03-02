«Арсенал» одержал разгромную победу над «Эвертоном»

Футболисты «Арсенала» на своем поле крупно обыграли «Эвертон» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе лондонской команды дубль оформил Габриэль Мартинелли. По голу забили Букайо Сака и Мартин Эдегор.

Таким образом, подопечные Микеля Артеты набрали 60 очков и укрепились на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» увеличили отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» до пяти очков. «Эвертон» располагается на 18-й строчке (21 очко).

4 марта «Арсенал» сыграет дома против «Борнмута», а «Эвертон» днем позже отправится в гости к «Ноттингем Форест».

Чемпионат Англии

7-й тур

«Арсенал» – «Эвертон» – 4:0 (2:0)

Голы: Сака, 40. Мартинелли, 45+1. Эдегор, 71. Мартинелли, 80.