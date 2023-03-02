«Ливерпуль» дома обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голам ван Дейка и Салаха

Перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Вирджил ван Дейк (73-я минута) и Мохамед Салах (77).

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали 39 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь «волки» идут 15-ми (24 очка).

5 марта «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», а «Вулверхэмптон» днем ранее сыграет дома с «Тоттенхэмом».