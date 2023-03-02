«Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Вест Хэмом» в матче 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» стал четвертьфиналистом Кубка Англии, победив дома «Вест Хэм» (3:1).

Отметим, что по ходу встречи хозяева были вынуждены отыгрываться. В составе гостей гол забил Саид Бенрахма (54-я минута). Однако подопечные Эрика тен Хага смогли отличиться тремя забитыми мячами. Их авторами стали Алехандро Гарначо (90) и Фред (90+5). Еще один гол был записан на защитника «молотобойцев» Наифа Агера (77).

Следующий соперник «красных дьяволов» в Кубке Англии станет известен по итогам жеребьевки.