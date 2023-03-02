Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» в перенесенном матче седьмого тура АПЛ.

«Были некоторые моменты, даже скорее ситуации, где мы слишком торопились. «Ливерпуль» нашёл свой ритм во втором тайме. Нужно было лишь надежно сыграть в обороне и продолжать создавать моменты в нападении.

В целом, мы сегодня хорошо сыграли в защите - с высокой линией обороны, а также выигрывали в ключевых дуэлях», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Вирджил ван Дейк (73-я минута) и Мохамед Салах (77).

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали 39 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь «волки» идут 15-ми (24 очка).

5 марта «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», а «Вулверхэмптон» днем ранее сыграет дома с «Тоттенхэмом».