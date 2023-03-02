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Хави признался, что сам бы с удовольствием сыграл с «Реалом»

Команды готовятся к первому полуфинальному матчу Кубка Испании.
02 марта 2023 10:54
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании против мадридского «Реала».

«Меня всегда заводят поездки на «Сантьяго Бернабеу». Я бы хотел играть и с удовольствием выйти на поле. Это прекрасное чувство, и именно поэтому я говорю своим игрокам, что они должны быть смелыми.

Мы в хорошей ситуации. У нас есть шанс выиграть титул. Это возможность отреагировать. Мы выйдем на поле, чтобы победить и показать свою индивидуальность», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 2 марта в Мадриде. Начало в 23.00 по московскому времени. Накануне в другой полуфинальной паре «Осасуна» обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

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