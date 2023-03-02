ЭСК признал, что Иванов ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в матче с «Локомотивом»

ЭСК РФС признала, что главный арбитр ответного четвертьфинального матча пути РПЛ FONBET Кубка России ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в ворота «Локомотива».

«Во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды №22 Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» №71 Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых, которые по сумме двух матчей вышли в полуфинал. «Локомотив» продолжит борьбу за трофей в пути регионов. Жеребьевка следующей стадии состоится позже.