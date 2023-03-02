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Московское «Динамо» объявило о новом титульном спонсоре

Сумма сделки более 3,5 млрд. рублей.
02 марта 2023 13:00
автор: Александр Евграфов

Букмекерская компания BetBoom стала новым титульным спонсором московского «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Соглашение рассчитано на 3,5 года и оценивается в более чем 3,5 млрд. рублей.

«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Ещё во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры. Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнёром», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 29 очков.

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