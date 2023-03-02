Слуцкий – о будущем Головина: «Монако» – это идеальный клуб. Ну или «Тоттенхэм»

Заслуженный тренер России Леонид Слуцкий считает, что «Монако» по-прежнему остается идеальным клубом для продолжения карьеры Александра Головина.

«Считаю, что «Монако». Это высокий уровень клуба, он каждый год претендует на попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Франция – это большая серьезная лига, она в топ-5. Или переход прямо в большой-большой клуб, их всего 10-12 в мире. Или остаться там», - сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала Tennisi.

Также специалист отметил, что для футболиста альтернативой «Монако» может стать «Тоттенхэм».

«Там он выиграет конкуренцию. Например, в «Челси», там 84 человека на одну позицию. Саше точно понадобится на адаптацию, пока это время будет, ему нужно обязательно играть, соответственно, там, где чуть меньше конкуренция. При этом должен быть обязательно системный тренер, который даст ему и определенную свободу, и определенную жесткость. Сейчас имею в виду Конте. Нужно, чтобы клуб был не с гиперзавышенными ожиданиями, не «Манчестер Юнайтед». Если проанализируем тренер, время на адаптацию, ожидание команды, то «Тоттенхэм», - отметил Слуцкий.