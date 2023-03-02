Слуцкий – о работе с Кварацхелией: Говорил Хвиче, что гол, не забитый в девятку, – это все равно гол

Экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подробностях своей работы с Хвичей Кварацхелией.

«В Хвиче не удалось раскрыть статистику. В каждой игре у него должна была быть статистика. Я видел, что потенциал у него в плане статистики – потрясающий. Просто нужно было некоторые вещи отстроить иначе. Это удалось Спаллетти и с возрастом кое-что проходит. Я ему много раз говорил: «Хвича, если гол не забит в девятку – это все равно гол. Но он был молодой, всегда хотел красиво. И когда бил, в крестовину, в перекладину. Он забивал гиперкрасивые голы, а если гол не красив, то могут не засчитать», - сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала Tennisi.

В 26 матчах за итальянскую команду Кварацхелия забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.