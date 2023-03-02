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Слуцкий - о Дзюбе: Его любят и ненавидят, потому что он личность

Бывший главный тренер «Рубина» рассказал, как Дзюба преодолел кризис и стал еще сильнее после публикации скандального видео.
02 марта 2023 19:00

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что Дзюбу любят и ненавидят, поскольку является личностью и не боится высказать свою точку зрения.

«Он личность, он все говорит и он независимый, никогда не отталкивается от чьего-либо мнения, а лепит то, что считает нужным. А это вызывает негатив. По мне так это признак большой личности. Все, что ему присуще, что дает ему очень много на футбольном поле – это же перетекает в какие-то вещи публичные. То видео не смотрел, там было столько комментариев – чего там смотреть», - отметил Слуцкий.

По мнению тренера, на следующий день после выхода скандального видео с Дзюбой футболист доказал свой высокий уровень в матче с «Краснодаром».

«Почему говорю большой спортсмен? Вот вышло такое видео, матч тяжелейший, он не складывается, нереализованный пенальти, стадион хейтит, свои же болельщики и в этой ситуации найти силы и забить решающий гол – это редчайший пример спортивного духа. Этот матч сделал его еще сильнее», - сказал Слуцкий.

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