Энрике и Зидан могут сменить Поттера на посту главного тренера «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может сменить Грэма Поттера на посту главного тренера лондонского «Челси», сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Поттер, который возглавляет «Челси» с осени 2022 года может быть отправлен в отставку в скором времени из-за неудачных результатов команды. В английской премьер-лиге «аристократы» занимают 10-е место, набрав 31 очко в 24 турах. В Лиге чемпионов «Челси» проиграл первую игру 1/8 финала дортмундской «Боруссии».

Еще одной кандидатурой на пост главного тренера «Челси» считается бывший главный тренер «Реала» Зинеддин Зидан.