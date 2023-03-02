Магуайр прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом» в матче 1/8 финала Кубка Англии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» одержали победу над «Вест Хэмом» (3:1).

– В первом тайме мы сами себе создали проблемы, затем пропустили легкий гол, но не потеряли веру в себя, хорошо среагировали. Все лучшие команды всегда верят в себя, не хочу сказать, что мы уже лучшая, впереди еще много работы, но у нас такая философия, – цитируют Магуайра британские СМИ.

Напомним, что по ходу встречи команда Эрик тен Хега была вынуждена отыгрываться. В составе «молотобойцев» гол забил Саид Бенрахма (54-я минута). Однако «манкунианцы» смогли отличиться тремя забитыми мячами. Их авторами стали Алехандро Гарначо (90) и Фред (90+5). Еще один гол был записан на защитника соперников Наифа Агера (77).