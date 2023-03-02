ФИФА может купить «Стад де Франс» после Олимпиады в Париже

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует принять участие в тендере на покупку стадиона «Стад де Франс», сообщают французские СМИ.

По данным источника, вопрос покупки одной из ведущих спортивных арен Франции обсуждался во время встречи президента федерации Джанни Инфантино с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Помощь в обсуждении предоставлял бывший президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ, ушедший в отставку.

«Стад де Франс» находится в пригороде Парижа Сен-Дени. Стадион был открыт к старту чемпионата мира 1998 года. Концессия частного консорциума действует до 30 июня 2025 года. Стоимость объекта оценивается в 600 миллионов евро.

В 2024 году на «Стад де Франс» пройдут олимпийские соревнования по легкой атлетике и церемония закрытия летних Олимпийских игр.