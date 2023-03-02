«Зенит» сыграет с московским «Динамо» на втором этапе 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России

Действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским «Динамо» на втором этапе четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России в Пути регионов. Это стало известно по итогам жеребьевки этапа.

Другие четвертьфинальные пары сложились следующим образом: грозненский «Ахмат» примет «Краснодар», «Пари НН» сыграет с «Ростовом», а тольяттинский «Акрон» примет «Локомотив». Второй этап четвертьфинала будет состоять из одного матча. Игры пройдут с 14 по 16 марта.

Победители пар пройдут в полуфинал, где встретятся между собой, а потом сыграют с командами, которые проиграют двухраундовое полуфинальное противостояние в Пути РПЛ.