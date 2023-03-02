Промес не приедет на суд по делу о ножевом нападении на кузена, полиция хочет его арестовать

3 марта состоится суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Напомним, что форвард обвиняется в попытке непредумышленного убийства: он напал с ножом на двоюродного брата.
Юрист футболиста Роберт Малевич заявил, что Промес не будет присутствовать на заседании.
«Мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды», - сказал адвокат нидерландским журналистам.
Добавим, что гражданский суд, который может лишь выписать финансовый штраф за моральный и материальный ущерб, Промес по данному делу проиграл.
источник: «Советский спорт»