Промес не приедет на суд по делу о ножевом нападении на кузена, полиция хочет его арестовать

3 марта состоится суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что форвард обвиняется в попытке непредумышленного убийства: он напал с ножом на двоюродного брата.

Юрист футболиста Роберт Малевич заявил, что Промес не будет присутствовать на заседании.

«Мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды», - сказал адвокат нидерландским журналистам.

Добавим, что гражданский суд, который может лишь выписать финансовый штраф за моральный и материальный ущерб, Промес по данному делу проиграл.