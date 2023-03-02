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Промес не приедет на суд по делу о ножевом нападении на кузена, полиция хочет его арестовать

Представлять лидера «Спартака» будет его юрист.
02 марта 2023 16:36
автор: Максим Скороходов

3 марта состоится суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что форвард обвиняется в попытке непредумышленного убийства: он напал с ножом на двоюродного брата.

Юрист футболиста Роберт Малевич заявил, что Промес не будет присутствовать на заседании.

«Мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды», - сказал адвокат нидерландским журналистам.

Добавим, что гражданский суд, который может лишь выписать финансовый штраф за моральный и материальный ущерб, Промес по данному делу проиграл.

источник: «Советский спорт»
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