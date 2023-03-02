«Бавария» может продать Гнабри и Сане в конце сезона

Руководство мюнхенской «Баварии» намерено продать нападающих Сержа Гнабри и Лероя Сане в летнее трансферное окно, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, уровень выступления футболистов не удовлетворяет требованию руководства и если результаты не изменятся, то игроки покинут команду.

Обоим игрокам по 27 лет. Гнабри в 32 играх забил 11 мячей и отдал столько же результативных передач, Сане в 28 матчах забил 12 голов и отдал 6 передач.

Трансферная стоимость игроков оценивается порталом Transfermarkt в 65 и 70 млн. евро соответственно.