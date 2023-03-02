РФС разыграет квартиру за оформление «Карты болельщика»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте акции для болельщиков, по итогам которой среди участников будет разыграна квартира в ближнем Подмосковье и ряд других призов за оформление «Карты болельщика» (Fan ID), сообщается на сайте организации.

Для того чтобы стать участником акции, нужно оформить карту болельщика на портале «Госуслуги», дать согласие на участие в рекламных акциях, купить билет или абонемент на футбол и посетить матч. Акция будет проводиться с 18-го по 22-й туры РПЛ. Акция действует со 2 марта по 12 апреля, после этого будут разыграны призы.

Карта болельщика — это электронный сервис для доступа на матчи РПЛ. Карта оформляется на портале Госуслуг и доступна в личном кабинете или в приложении «Госуслуги. Карта болельщика». Она потребуется при покупке билетов и абонементов. С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить карту болельщика.