Ловчев рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в этом сезоне

Экс-футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев прокомментировал выступление бело-голубых в этом сезоне.

«Команде, на мой взгляд, не хватает опытных ребят, которые бы были лидерами. В «Спартаке» есть Джикия, Промес, Соболев. Кто в «Динамо» несет ответственность за результат, является лидером? Смолова я таковым не могу назвать, Федор немного сам по себе, на своей волне», – написал Ловчев в соцсети.

В данный момент «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ, набрав 29 очков. От «Спартака» бело-голубые отстают на 7 очков.

5 марта столичный клуб примет «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 14.00 по Москве.