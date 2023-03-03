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Анчелотти заявил, что «Реал» победит «Барселону», если будет играть как в первом матче Кубка Испании

Ответная встреча в рамках полуфинала состоится 5 апреля.
03 марта 2023 10:22
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от «Барселоны» (0:1) в первом матче Кубка короля.

«Мы хорошо играли, не позволили «Барселоне» действовать так, как она хотела, но мы не реализовали свои моменты, которые было сложно создать, у «Барселоны» сильная оборона. Но я уверен, что мы получим шанс пройти в финал, если будем действовать также в ответном матче. Мы не заслужили поражения», - сказал Анчелотти испанским журналистам.

Ответный матч полуфинала Кубка короля между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 5 апреля на «Камп Ноу».

источник: «Советский спорт»
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Анчелотти заявил, что «Реал» победит «Барселону», если будет играть как в первом матче Кубка Испании
Ответная встреча в рамках полуфинала состоится 5 апреля.
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