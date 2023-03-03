Полузащитник «Реала» Модрич - о поражении от «Барселоны: Они забили шальной гол, мы были лучше

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает, что его команда не заслужила поражения от «Барселоны» (0:1) в первом матче полуфинала Кубка короля.

«Мы создали много моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они же забили с помощью шального гола. Мы были лучше, я верю, что мы можем изменить ситуацию», - сказал Модрич испанским журналистам.

Ответный матч полуфинала Кубка короля между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 5 апреля на «Камп Ноу».

Отметим, что в первой игре свои ворота поразил бразильский защитник «сливочных» Милитао.