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Александер-Арнольд опасается тяжелого матча с «Манчестер Юнайтед»

Английские гранды сойдутся в очном противостоянии в прелстоящие выходные.
03 марта 2023 11:12
автор: Александр Шульгин

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Они играют в действительно хороший футбол, матчи никогда не бывают легкими, когда ты встречаешься с «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» - это всегда тяжелый матч, и у них всегда хорошая команда, хорошие игроки. Это никогда не бывает легкой игрой, и я уверен, что в воскресенье будет нелегко», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, встреча пройдет 5 марта в Ливерпуле. Начало в 19.30 по московскому времени.

После 24 матчей «Ливерпуль» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» с 49 очками замыкает тройку лидеров.

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