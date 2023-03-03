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«Кадис» требует остановить чемпионат Испании из-за того, что VAR не стала проверять гол

Клуб считает, что арбитры отняли у него победу над «Эльче».
03 марта 2023 11:15
автор: Максим Скороходов

«Кадис» требует остановить чемпионат Испании по футболу.

Клуб недоволен, что апелляционная комиссия не дала переиграть матч 17-го тура Ла Лиги против «Эльче», который завершился со счетом 1:1.

Ответный гол «Эльче» был забит на 81-й минуте, мяч не стала проверять бригада VAR несмотря на просьбу линейного судьи.

«Кадис» в своем заявлении также объявил, что обратился в CAS с просьбой переиграть игру с 81-й минуты из-за неправильно засчитанного гола из-за незафиксированного офсайда.

источник: ФК «Кадис»
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«Кадис» требует остановить чемпионат Испании из-за того, что VAR не стала проверять гол
Клуб считает, что арбитры отняли у него победу над «Эльче».
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