Леау может покинуть «Милан» по окончании сезона

Португальский нападающий итальянского «Милана» Рафаэль Леау может покинуть команду предстоящим летом.

По информации зарубежной прессы, руководство клуба прекратило переговоры с игроком о продлении действующего соглашения после ряда неудачных матчей, в которых футболист продемонстрировал плохую форму.

Напомним, в текущем сезоне Леау провел 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил девять мячей и сделал десять голевых передач.

После 24 туров «Милан» с 47 очками делит второе и третье место в турнирной таблице Серии А с «Интером».