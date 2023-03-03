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«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23 (фото)

Клуб отдал уважение морской славе Санкт-Петербурга.
«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23 (фото)
03 марта 2023 13:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Зенит"

«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23.

Клуб решил почтить Санкт-Петербург, который в этом году отмечает 320-й день рождения. Лицевую сторону форму украшает фрагмент карты города с очертаниями Невы и других водных богатств Петербурга, а волны на рукавах сделаны в честь Финского залива и Ладожского озера.

Домашнюю форму можно посмотреть выше, а гостевую - ниже.

ФК "Зенит"

Добавим, что в живую новую форму сине-бело-голубых можно будет увидеть 4 марта, когда «Зенит» примет «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ. Матч начнется 16:30 мск.

источник: ФК «Зенит»
«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23 (фото)
«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23 (фото)
Клуб отдал уважение морской славе Санкт-Петербурга.
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