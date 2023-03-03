«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23 (фото)

«Зенит» представил форму на вторую часть сезона-2022/23.

Клуб решил почтить Санкт-Петербург, который в этом году отмечает 320-й день рождения. Лицевую сторону форму украшает фрагмент карты города с очертаниями Невы и других водных богатств Петербурга, а волны на рукавах сделаны в честь Финского залива и Ладожского озера.

Домашнюю форму можно посмотреть выше, а гостевую - ниже.

ФК "Зенит"

Добавим, что в живую новую форму сине-бело-голубых можно будет увидеть 4 марта, когда «Зенит» примет «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ. Матч начнется 16:30 мск.