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После вылета сборной Бразилии Пеле хотел, чтобы чемпионат мира выиграла Аргентина

Он передал свое предсмертное пожелание через дочь жене Месси.
03 марта 2023 13:19
автор: Александр Евграфов

Дочь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле рассказала в соцсетях, что ее отец хотел победы сборной Аргентины победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Я встретилась с Антонелла Рокуццо, жена Месси, в одном волшебном месте каждой вечеринки (в женском туалете), и передала ее мужу сообщение через нее, поскольку с ним не было возможности встретиться. Когда Бразилия проиграла Хорватии, папе стало намного хуже. Все хотели, чтобы наша сборная выиграла этот Кубок для моего отца, больше никакая другая команда. Но мой папа лучше многих понимал, что такое футбол», - написала Кели Насименто.

В своей публикации она рассказала, что все, кто приходил к ее отцу после поражения сборной Бразилии, спрашивали за кого он теперь будет болеть, пытаясь уточнить, что точно не за Аргентину. У футбольных сборных Бразилии и Аргентины, являющихся извечными соперниками в Южной Америке, сложные отношения.

«Он ответил: «Да, Аргентина. Кубок должен остаться в Южной Америке, Месси заслужил его». Все в шутку, а иногда и нет, делали испуганное лицо: «Как? Аргентина?!» А он просто сказал: «Да. Месси заслужил». В какой-то момент он уже не мог смотреть финал по телевизору, но понимал, что Аргентина выиграла и Месси поднял кубок. Он был счастлив», - добавила дочь Пеле.

Пеле являлся единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах.

Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря 2022 года, Пеле скончался 29 декабря.

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