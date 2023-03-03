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Тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что с нетерпением ожидает матча с «Манчестер Юнайтед»

Игра состоится 5 марта.
03 марта 2023 13:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча между командами пройдет в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Энфилд». Начало – в 19:30 мск.

– Я всегда с нетерпением жду этой игры. Они проводят сезон намного лучше, чем мы, но это ничего не значит. Это не значит, что выиграешь игру, это просто означает, что у тебя больше очков.

Это то, что мне нравится больше всего. Вокруг таких матчей мы выводим себя из иногда не очень приятной реальности и погружаемся в игру. Весь мир будет смотреть это, – цитирует Клоппа британская пресса.

Добавим, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. «Ливерпуль» идет шестым (39 очков).

В игре первого круга подопечные Эрика тен Хага победили «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

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