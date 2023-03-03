Прокуратура Франции предъявила Хакими обвинение в изнасиловании

Французская прокуратура предъявила защитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко по футболу Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании, сообщают французские СМИ.

Ранее стало известно, что Хакими уже дал показания, после чего ему были выдвинуты обвинения и он был помещен судьей под судебный надзор.

Предполагаемая жертва насилия 24-летняя девушка обратилась в полицию, но заявления подавать не стала, а дело было возбуждено на основании ее показаний. Она утверждала, что познакомилась с футболистом в социальных сетях, а 25 февраля якобы приехала домой к футболисту на такси, которое для нее заказал Хакими. Дома он начал приставать к ней, несмотря на протесты и попытки вырваться.

Защита Хакими отвергла все обвинения, «Пари Сен-Жермен» также поддержал 24-летнего игрока и настаивал на его невиновности.