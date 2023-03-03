Президент клуба «Сержипи» подрался с судьей во время матча Кубка Бразилии с «Ботафого» (видео)

Президент «Сержипи» Эрнан Сена напал на судью во время матча первого раунда Кубка Бразилии по футболу с «Ботафого».

Встреча, прошедшая на поле «Сержипи», завершилась со счетом 1:1. Гол в ворота хозяев был забит на девятой добавленной минуте компенсированного времени второго тайма после трех подряд угловых. Ничья выводила в следующий раунд соперников «Сержипи» - «Ботафого».

Сена выбежал на поле и несколько раз ударил главного арбитра матча. За своего коллегу вступился боковой судья, который ударил президента «Сержипи» флажком. В конфликт вмешались сотрудники полиции с дубинками и щитами.

В это время на другой части поля другие члены тренерского штаба «Сержипи» вступили в потасовку с главным тренером «Ботафого» Луишем Каштру.