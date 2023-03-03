«Аль-Иттихад» готов предложить Месси 94 миллиона долларов за сезон

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» готов предложить нападающему «Пари Сен-Жермену» Лионелю Месси контракт на 94 миллиона долларов за каждый сезон, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 35-летний аргентинец уже получил данное предложение, которое может продлеваться на каждый следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Месси хотел бы продолжить карьеру в Европе и не рассматривал предложения из США или с Ближнего Востока.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Нынешнее соглашение с чемпионами Франции рассчитано до конца этого сезона.