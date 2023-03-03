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«Волга» оштрафована на полмиллиона рублей по итогам матча Кубка России, «Зенит» - на 250 тысяч

Команды оштрафованы за поведение болельщиков.
03 марта 2023 15:06
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Волга» оштрафован на 500 тысяч рублей и проведет один кубковый матч без зрителей, сообщили источники по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Такое решение было на заседании КДК по итогам рассмотрения инцидента в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом». В конце встречи в сторону полузащитника «Зенита» Вендела был брошен банан.

«Зенит» также оштрафован за бросание посторонних предметов. Болельщики «Зенита» бросали снежки в судейскую бригаду. Действующий чемпион России оштрафован еще на 50 тысяч за демонстрацию несогласованных баннеров.

Напомним, что матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» прошел в Ульяновске и завершился победой гостей – 3:0.

«Волга» оштрафована на полмиллиона рублей по итогам матча Кубка России, «Зенит» - на 250 тысяч
Команды оштрафованы за поведение болельщиков.
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