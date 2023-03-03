Футболист «Ахмата» Садулаев дисквалифицирован на два матча

Футболист грозненского «Ахмата» дисквалифицирован на два кубковых матча (один из них условно) и оштрафован на 50 тысяч рублей за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес соперников. Об этом стало известно после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

При этом было отмечено, что четверо судей эпизод не видели, однако он попал в кадр трансляции. Система VAR на матче не применялась.

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца Садулаев пояснил, что продемонстрировал жест в ответ на оскорбления со стороны Шахина, игрока «Уфы», но в перерыве футболисты извинились друг перед другом и претензий не имеют.

Матч в Уфе между «Уфой» и «Ахматом» завершился победой гостей – 2:1.